سن القبول في رياض الأطفال والصف الأول بالمحافظات.. موعد التقديم

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة عبر إدارتها التعليمية سن التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023، 2024، وفقا لقرار مديرية التعليم بسوهاج، يجب ألا يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات في 31 أغسطس المقبل.

التقديم للصف الأول الابتدائي

وصرح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريحات لـ«الوطن» بأن التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال والتقديم إليهما يكون عن طريق الإدارات التعليمية وفقا الكثافة بها وظروف كل إدارة والاستعدادات والعنصر البشري، ووفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

سن التقدم لرياض الأطفال

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل لا يقل عن 4 سنوات يوم 31 أغسطس، ويخضع القبول لكل مديرية بناء على كثافة الفصول بها، وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي عمم على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال

وأوضح أنه فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدارس داخل الإدارة التعليمية التابع لها يتاح لولي الأمر التوجه إلى منافذ الدفع بكل مديرية لسداد المصروفات الدراسية، حيث يتم التسجيل والتقدم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال إلكترونيا، بداية من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023، عبر التطبيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم للتقديم في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية المخصص على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.