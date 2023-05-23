رابط تقديم رياض الأطفال 2023.. وشروط الالتحاق بمدارس اللغات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم لرياض الأطفال 2023، إذ يبدأ التسجيل من 1 يونيو حتى 30 من نفس الشهر، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

لينك تقديم رياض الأطفال 2023

التسجيل على رابط تقديم رياض الأطفال 2023 سيكون وفقا للمواعيد المحددة، ولن يجرى استثناء أي طفل بعد هذه المواعيد، مشيرا إلى أن تنسيق قبول التلاميذ في المدارس الرسمية والمتميزة للغات للأكبر سنا.

شروط التقديم لرياض الأطفال 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم رياض الأطفال 2023 بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وهي كالتالي:

- الحد الأدنى للمستوى الأول برياض الأطفال أربع سنوات في 1 أكتوبر 2023، ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن.

- قبول التلاميذ في المدارس الرسمية والمتميزة للغات الأكبر سنا قالأقل من المتقدمين، وطبقا للكثافة المتاحة بالروضة.

- الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل، وليس بناء على مقر عمل ولي الأمر، وتقديم ما يثبت محل السكن.

- التنبيه على ولي الأمر بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت.

- يجوز توزيع المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة، في حال تواجد أماكن شاغرة بالمدارس الموجودة بالمناطق الأقرب لسكنهم .

- لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال.

- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام (6 سنوات في 1 أكتوبر 2023) في فصول رياض الأطفال.

وفي حالة عدم قدرة ولي الأمر على التقديم الإلكتروني بنفسه، تتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق برياض الأطفال.