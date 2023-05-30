رئيس تحرير الفجر: الإعلامي أحمد موسى تفوق على كل برامج الـ«توك شو»

علق الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، على حلقة الاثنين من برنامج «على مسؤوليتي» للإعلامي أحمد موسى قائلا: «شفت أكثر من لقاء، كلهم معمول فيهم شغل هايل وأفكار رائعة، تحية لفريق إعداد الأستاذ أحمد موسى على هذه الطفرة التي جعلت برنامجهم من وجهة نظري يتفوق على كل برامج التوك شو في الفترة الأخيرة».

ومن الجدير بالذكر، أن الإعلامي أحمد موسى استضاف في حلقة الاثنين من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، في حوار مفتوح تناول خلال أهم المشكلات والتحديات التي تواجه ملف الرياضة في مصر.