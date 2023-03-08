السيطرة على حريق داخل شقة مغلقة في التجمع.. ماس كهربائي بالثلاجة

أنقذت العناية الإلهية سكان عقار بمنطقة التجمع الأول، بعدما اشتعلت ثلاجة داخل شقة مغلقة، ما تسبب في احتراق محتويات الشقة، ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماده دون إصابات.

بلاغ باندلاع حريق في شقة بالتجمع

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانبعاث دخان من داخل شقة، وجرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتبين أن الشقة مغلقة، وجرى كسر الباب ومحاصرة الحريق لمنع امتداده، وجرت السيطرة عليه دون إصابات.

وتبين أن النيران نشبت داخل ثلاجة بسبب ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.