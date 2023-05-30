منذر رياحنة: فكرت فى البعد عن الفن بسبب الضغوط.. ونجاحي تصاعدي

قال الفنان منذر ريحانة، إنه يحب تقديم الشخصيات المركبة، ولا يحب الشخصيات الأحادية أو السهلة، متابعا: «الفنان أحمد عز صديقي الصدوق، ودائما أقول له شكرا على كل شيء، ربنا يحميه».

إخراج ومسرح

أضاف منذر ريحانة، خلال استضافته ببرنامج «مساء دي إم سى»، مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع على قناة «دي إم سى»: تخصصى كان إخراج ومسرح، وبدأت في مجال الإخراج ثم التمثيل والنجاح جاء تصاعدي.

فكرت فى الابتعاد عن الفن

وتابع ريحانة: «في بعض مراحل الحياة وبسبب الضغوط، فكرت في الابتعاد عن الفن لأنني أريد أن أظهر بطريقة مثالية في التمثيل، لكن في النهاية لم أبتعد عن الفن، الفنان أحمد عز كان دائم النصح لي.

وعن الفنان محمد منير قال منذر ريحانة: «هو الكنيج وأستاذي وأستاذ الجميع، أحبه ربنا يحميه».