أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 30.. القبض على منذر ريحانة وشقيقه

عُرضت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.

أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة

ويقرر جعفر العمدة، ويقوم بدوره محمد رمضان، التشاجر مع عائلة فتح الله، لجلب حق شقيقه سيد، ويقوم بدوره الفنان أحمد فهيم، ويطلب من سيف، الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش عدم التداخل في المشاجرة، ويقوم جعفر بضرب عائلة فتح الله، وسط بكاء من والدهما حمادة فتح الله، لاهانة ابنيه.

وتصل قوات الشرطة، إلى منطقة السيدة زينب، للقبض على شوقي فتح الله، الذي يجسد دوره الفنان منذر ريحانة، وشقيقه «كارم» الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبدالله.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، وإخراج محمد سامي.