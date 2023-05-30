كوريا الشمالية تتحدى واشنطن: إطلاق القمر الصناعي العسكري أول يونيه

أعلنت كوريا الشمالية، أن «بيونج يانج» ستطلق في أول يونيه المقبل، قمرا اصطناعيا عسكريا لمراقبة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن كوريا الشمالية، أبلغت اليابان بخطتها لإطلاق قمر صناعي خلال الفترة بين 31 مايو الجاري و11 يونيه المقبل، كما أبلغت «بيونج يانج»، «طوكيو»، بخطتها لإنشاء منطقة بحرية خطرة خلال نفس الفترة، وفقا لما ذكره وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

مسؤول كوري شمالي: إطلاق القمر عمل لا غنى عنه

قال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم، «ري بيونج تشول»، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن إطلاق القمر الصناعي الكوري الشمالي المخطط له هو عمل لا غنى عنه لتعزيز الاستعداد للحرب، وفقا للنسخة الإنجليزية من «يونهاب».

وأشار «تشول»، إلى أن قمر التجسس الكوري الشمالي الذي سيتم إطلاقه في يونيو المقبل ووسائل الاستطلاع المختلفة التي سيتم اختبارها حديثًا لا غنى عنها لتتبع الأعمال العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومراقبتها والتعامل معها مسبقا في الوقت الفعلي.

تشول: ينتقد تكثيف الولايات المتحدة أنشطة التجسس الجوي

وتعهد المسؤول الكوري الشمالي، بتوسيع وسائل الاستطلاع والمعلومات وتحسين مختلف الأسلحة الدفاعية والهجومية ووضع جداول زمنية لتنفيذ خططها التنموية، وأدان «تشول»، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإثارة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وانتقد المسؤول الكوري الشمالي، الولايات المتحدة لتكثيفها أنشطة التجسس الجوي بإرسالها مؤخرا طائرات تجسس عسكرية رفيعة المستوى فوق البحر الأصفر.