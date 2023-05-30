سقوط حطام مسيرات في عدد من أحياء العاصمة الأوكرانية

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، سقوط حطام لطائرات بدون طيار «مسيرات»، في عدد من أحياء العاصمة بعد هجوم روسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وكالات أنباء، إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، بعد أنباء عن انفجارات في «كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اجتماع زيلينسكي مع قيادات الجيش الأوكراني

وفي كلمته اليومية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه وافق على قرارات بشأن مواعيد تحرك القوات الأوكرانية، وسط التوقعات بشأن هجوم «كييف» المضاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعقد زيلينسكي، في وقت سابق، اجتماعا مع قيادات القوات المسلحة، وبحث الرئيس الأوكراني توريدات الأنظمة الجديدة للدفاع الجوي والصواريخ لها وفعالية الدفاعات الجوية.

وفي بروكسل، وصف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الأزمة الأوكرانيةأكبر صراع عسكري بين الدول منذ عقود.

بوريل: يتعين على الاتحاد الأوروبي والناتو إنتاج أسلحة

وأضاف بوريل، أن «الاتحاد الأوروبي» سيأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة الأوكرانية، عند عسكرة صناعاته، وتحديد أولويات تطوير الجيوش، وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أن يتعين على الاتحاد وحلف شمال الأطلسي «الناتو» إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة لتعويض الخسائر الناجمة عن دعمهم لأوكرانيا في الوقت المناسب.

وأوضح جوزيب بوريل، أن الاتحاد و«الناتو» شرعا بالعمل على تطوير دفاعاتهما الأسبوع الماضي، وتابع المسؤول الأوروبي قائلا، إن أوروبا بحاجة للبحث المستمر واختيار الحلول والأنظمة التكنولوجية المدنية التي يمكن استخدامها لتحسين فعالية المعدات العسكرية.

وأشارالرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مناقشة مسألة انضمام السويد إلى «الناتو»، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد بايدن، للصحفيين، مواصلة بحث المسألة مع أردوغان الأسبوع المقبل، وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الرئيس التركي ما زال يريد التفاوض في مسألة شراء تركيا لـ 40 طائرة جديدة من طراز «إف 16» الأمريكية.