الأزمات تظهر معادن الرجال.. موقف مؤثر لعامل مصري بالأردن يتضامن مع صاحب عمله (فيديو)

تتسبب الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الدول بين الحين والآخر، في خسائر سواء بشرية أو مادية، وفي ظل المحنة، تظهر معادن الرجال، وهذا ما حدث مع عامل مصري في الأردن، وثق حجم خسائر تعرض له مكان عمله، على خلفية سيول ضربت البلاد في وقت سابق.

ألحقت السيول التي شهدها الأردن خلال الساعات القليلة الماضية، خسائر في المناطق التي ضربتها، وأظهرت مقاطع فيديو مؤثرة، حجم الأضرار التي ألحقتها المياه.

المقطع الذي لاقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقه عامل مصري بصوته الحزين، أظهر حجم الخسائر التي خلفتها سيول على مكان عمله، بمنحل في منطقة الأزرق بالصحراء الشرقية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ارتفع منسوب المياه لأكثر من متر، وسحب جميع خلايا النحل، في المنحل الذي يعمل به العامل المصري.

تجريف 350 خلية نحل بسبب السيول

كانت السيول التي ضربت منطقة الأزرق الأرنية، جرفت 350 خلية نحل في المنحل الذي يعمل به العامل المصري، الذي تأثر بشدة من الخسائر التي لحقت بصاحب المنحل.

ونشرعبد الله أبو زريق، مالك منحل «مناحل أبو زريق»، الذي يعمل به العامل المصري، مقطع الفيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيما أثنى المواطنون الأردنيون بشكل واسع على نُبل مشاعر العامل المصري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

خسائر كبيرة خلفتها الواقعة

والمشاعر النبيلة من جانب العامل المصري ليست وليدة صدفة، بينما جاءت من علاقات قوية وراسخة بين مصر والأردن، ويحتضن الأردن جالية مصرية كبيرة، تقدر بنحو 800 ألف، إذ تعد إحدى أكبر الجاليات المصرية بالعالم، فيما تحتضن مصر نحو 20 ألف من الجالية الأردنية.

وقال مالك المنحل، إن الخسائر بلغت 70 ألف دينار أردني «3 ملايين و48 ألف و372 جنيه مصري».

وتتميز منطقة الأزرق، التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من الأردن، بوجود أضخم مصايد العالم القديم، كما شهدت أول محاولة بشرية لرسم خارطة السماء وبرك مائية لا يوجد شبيه لها في العالم.