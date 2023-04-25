تحويل القائمة الـ123 من مستحقات «الضمان الاجتماعي» في الأردن لـ53 عاملا مصريا

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 123 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 53 عاملاً مصريا لدى المؤسسة، غادروا عمان نهائيا.

مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة

وأوضحت وزارة القوى العاملة، في بيان عنها، أنّ الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء معلومات الاستحقاق، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، والمنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وحال كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا

وأضاف الملحق العمالي، أنّه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنّه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.