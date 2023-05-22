تعرف على مراسم زفاف الأمير الحسين في الأردن.. أيام على الحفل الملكي

كشفت الصفحة الرسمية لموقع التغريدات القصيرة «تويتر» لديوان الملكي الهاشمي، عن مراسم حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن وخطيبته السعودية رجوة آل سيف المقرر إقامته في الأول من يونيو المقبل، في قصر الزهراء الذي يعد رابع القصور الملكية بالأردن.

وفي التقرير التالي، يقدم موقع «الوطن»، عبر السطور القادمة، مراسم حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن، وفق المعلن من الديوان الملكي الهاشمي، والتي جاءت على النحو التالي:

مراسم حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن

وبحسب المعلن فأن حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن وخطيبته السعودية رجوة آل سيف المقرر أن يكون الأول من يونيو المقبل سيكون عطلة رسمية لكافة العاملين بالأردن، فضلا عن أنه سيتم إذاعه حفل الزفاف بشكل مباشر على شاشات ضخمة ستوضع في الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظات.

وسيبدأ عقد القران في قصر زهران بالعاصمة عمان، ثم سيتوجه الموكب الملكي إلى قصر الحسينية، وهو المكان الذي سيكون محل استقبال ومأبة العشاء، على أن يكونا مغلقين للإعلام.

قصر الزهران الرابع بين القصور الملكية

قصر الزهران واحد من أقدم القصور التي تم تشييدها في العاصمة عمان، عام 1957، وهو القصر الملكي الرابع بعد «رغدان، والقصر الصغير، وبسمان»

وكان القصر محل إقامة الملكة الوالدة «زين الشرف» وهي جدّة الملك عبدالله الثاني، ووالدة الملك الحسين، وزوجة الملك طلال، حتى وفاة جلالتها في 24 أبريل 1994، وهو حاليًا يعتبر مقراً هاشمياً يتم فيه مراسم الرسمية للعائلة الملكة.

وقد شهد حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو 1993 أي منذ 30 عامًا.