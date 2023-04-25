الأردن يعزي مصر في استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارة الخرطوم
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أ ش أ
12:43 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
الخارجية الأردنية
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في استشهاد مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم، وهو في طريقة إلى مقر السفارة، لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين المصريين من السودان، معربة عن تعازيها لذوي الفقيد رحمه الله.
ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فورا
وجددت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، دعوتها جميع الأطراف السودانية إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فورا، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.