نائبة عن «التنسيقية»: المحور السياسي من أهم محاور الحوار الوطني

علقت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تنظيم التنسيقية صالون يناقش أهم مخرجات المحور السياسى فى الحوار الوطني، قائلة: «ركزنا على المحور السياسي، لأنه أحد المحاور المهمة، كما ناقشنا أهم القضايا مثل التمييز والتعامل مع المثلية، وقضايا التعاونيات».

كيفية إدارة جميع الجلسات

وتابعت «الشريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى المصرية، «تحدثنا أيضا عن كيفية إدارة جميع الجلسات، والتعامل مع المقترحات بالحوار»، موضحة أن الحوار أقرب إلى التعريف بكيفية إدارته داخل الحوار الوطني.

بناء جمهورية جديدة

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن جميع الأطياف السياسية متواجدة بالحوار الوطني، ونحن أمام بناء جمهورية جديدة، وبناء دولة حديثة، مؤكدة أن شكل السياسية الجديد لا بد أن يقوم على التوافق.