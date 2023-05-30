إصابة 9 في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

أصيب 9 أشخاص بينهم قصر، في حادث إطلاق نار بهوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي إس» الأمريكية.

ووقع حادث إطلاق النار خلال مشاجرة بين مجموعتين، في الساعة 06:41 مساءا بالتوقيت المحلي «01:41 فجرا بتوقيت القاهرة».

واعتقلت الشرطة الأمريكية، شخص جراء حادث إطلاق النار، فيما تبحث السلطات عن شخص آخر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووصفت المتحدثة باسم شرطة هوليوود ديانا بيتينشي للصحفيين، المشتبه به الآخر، برجل أسود يرتدي ضفائر ويرتدي قميصا أسود قصير الأكمام وسروال قصير، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.