باحث بجامعة القاهرة: تزايد الطلب على الموارد يؤكد أهمية التخطيط لإدارة العمران

تتسارع مؤشرات التخطيط في كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية، بالتزامن مع زيادة الطلب على الغذاء والطاقة، في ظل الأزمات الدولية التي أنتجت أزمة اقتصادية متجددة، ألقت بظلالها على جميع دول العالم.

استدامة العمران المصري

ومن هذا المنطلق، اتجه المهندس محمد فريد عضو هيئة التدريس بكلية التخطيط العمراني والإقليمي بجامعة القاهرة، إلى البحث عن سبل جديدة تضمن استدامة العمران المصري، والمساعدة في التغلب على التحديات الراهنة والمستقبلية، وخاصة التحديات البيئية.

الارتباط الحضري البيئي

وفي حديثه لـ«الوطن»، أوضح «فريد» المعيد بقسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية، أن رسالته للحصول على درجة الماجستير، جاءت فكرتها لتحقيق الإدارة المستدامة للعمران المصري، من خلال مدخل الارتباط الحضري البيئي، الذي لجأت الكثير من الدول المتقدمة له، من أجل ربط إدارة الموارد المائية وموارد الطاقة والغذاء في منظمومة متكاملة لتحقيق الاستدامة.

وأشار «فريد»، إلى أن فكرة إدارة الموارد بشكل أحادي القطاع والفكر، أصبحت لا تتناسب مع كم التحديات الموجودة حاليا، على المستوى العالمي، وليس المستوى المحلي فقط، واستهدفت فكرته البحثية، إنشاء كيان يضم الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات المتعلقة بإدارة الموارد لتحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية.

زيادة الطلب على المياه والطاقة والغذاء

وأكد أنه مع زيادة الطلب على المياه والطاقة والغذاء بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%؜ بحلول عام 2030، أصبح لا بد من اتباع الاتجاه القائم على فكرة الترابط والتكامل في إدارة الموارد، موضحًا أن فكرته تقوم على 6 مراحل رئيسية، وهي كالتالي: دراسة توجهات الدولة المصرية، دراسة الضغوطات والتحديات المترتبة على التوجهات، دراسة الوضع الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، دراسة التأثيرات الإيجابية لتعظيم الاستفادة منها والتأثيرات السلبية للتعامل معها والحد منها، مرحلة اتخاذ القرارات المستدامة وتفعيلها، وختامًا مرحلة المتابعة والتنفيذ والبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ القرارت التي تسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للعمران المصري.

التخطيط العمراني

ومن الجدير بالذكر، أن كلية التخطيط العمراني والإقليمي بجامعة القاهرة، منحت الباحث محمد فريد درجة الماجستير في التخطيط العمراني بإشراف وتحكيم كل من الدكتور طارق أبو السعود، الدكتورة مروه سيبويه، الدكتورة سهام قطب، الدكتور ولاء نور، والدكتور محمد رفعت.