17 رائد فضاء في مهمة خارج كوكب الأرض.. كم عربيا بينهم؟

في وقت يقترب فيه عدد سكان العالم من 8 مليارات نسمة، تواجد فقط 17 رائد فضاء في الفضاء، بينهم 3 عرب، للقيام بأبحاث واستكشاف مناحي جديدة خارج الأرض لخدمة البشرية.

واليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد رواد الفضاء خارج الأرض، إلى 17 من جنسيات مختلفة، بينهم 2 من السعودية وآخر إماراتي، بعد إطلاق الصين مركبة الفضاء «شنتشو 16»، حاملة 3 رواد فضاء متوجهة إلى محطة الفضاء الصينية.

14 شخصا بالفضاء في سبتمبر 2021

وفي 16 سبتمبر 2021، تواجد 14 شخصًا في الفضاء في نفس الوقت، من بينهم 7 في محطة الفضاء الدولية: 2 روس و3 أمريكيون وياباني وفرنسي، و3 رواد فضاء من الصين، في مركبة الفضاء «شنتشو 12»، و4 أمريكيين كجزء من مهمة خاصة على المركبة الفضائية «كرو دراجون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان رقم قياسي تم تسجيله في مارس 1995، استمر لمدة ربع قرن، تواجد في ذلك الوقت 13 شخصًا في المدار في نفس الوقت بينهم 6 رواد فضاء في محطة «مير» الروسية، و7 على متن مكوك الفضاء الأمريكي «إنديفور».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أرسلت الصين، 3 رواد فضاء على سفينة الفضاء المأهولة «شنتشو 16»، على متن صاروخ الحامل «لونج مارش 2 إف»، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين إلى محطتها الفضائية «تيانجونج» في مهمة تستغرق 5 أشهر.

وضم طاقم سفينة الفضاء الصينية «شنتشو»: «جينج هاي بنج، تشو يانج تشو، قوي هاي تشاو».

مهمة إلى محطة الفضاء الدولية بمشاركة سعودية

وفي 22 مايو الجاري، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، مهمة إلى محطة الفضاء الدولية بمشاركة 4 رواد من بينهم رائدا الفضاء السعوديان، علي القرني، وباحثة الخلايا الجذعية ريانة برناوي، على مركبة الفضاء ضم «دراجون 2».

وفي 2 مارس الماضي،، انطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمة دولية إلى محطة الفضاء الدولية، مدتها 6 أشهر، وأصبح أول عربي يسير في الفضاء، خارج ضمن مهام البعثة 69، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.