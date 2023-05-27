السعودية ريانة برناوي تلتقط فيديو للمسجد الحرام من محطة الفضاء: «نور على نور»

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، فيديو التقطه من «محطة الفضاء الدولية»، لمكة المكرمة والمسجد الحرام، وقالت في تعليق مرفق بالفيديو، نشرته عبر حسابها على «تويتر»: «نور على نور».

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،

نور على نور #نحو_الفضاء



Makkah from the space #KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

وكانت برناوي، قالت الخميس الماضي، عبر «تويتر»، إن أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية، تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الأسبوع الماضي، انطلقت مهمة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تحمل اسم «أيه أكس 2» بمشاركة 4 رواد من بينهم رائدا الفضاء السعوديان، علي القرني، وباحثة الخلايا الجذعية ريانة برناوي، إلى محطة الفضاء الدولية، على متن صاروخ «فالكون 9» الحامل لمركبة «دراجون 2».

الإماراتي سلطان النيادي يوثق مشهدا خلابا للمسجد الحرام من الفضاء

وفي 17 أبريل الماضي، وثق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مشهدا خلابا للمسجد الحرام والمدينة المنورة من الفضاء، مؤكدا أن الفيديو إهداء لبلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية.

وقال «النيادي» في فيديو نشره عبر «تويتر»: «بيت الله الحرام، مهبط الرسالة على صاحبها عليه الصلاة والتسليم (النبي محمد)، وكما ترون الحرم منير مثل بؤرة الضوء»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، في ذلك الوقت.

من محطة الفضاء الدولية،

إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة

إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية. pic.twitter.com/3OQTg4CgXb — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 17, 2023

بدء تجرية الاستمطار الصناعي

وفي وقت سابق، كشف رائد الفضاء السعودي علي القرني، عن البدء بتجربة الاستمطار الصناعي، وقال عبر «تويتر»، إن تجربة الاستمطار التي تساعد على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50% بدأت أمس الجمعة.

وأشار «القرني»، إلى أن الاستمطار قد يكون مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.