السعودية ريانة برناوي تلتقط فيديو للمسجد الحرام من محطة الفضاء: «نور على نور»

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، فيديو التقطه من «محطة الفضاء الدولية»، لمكة المكرمة والمسجد الحرام، وقالت في تعليق مرفق بالفيديو، نشرته عبر حسابها على «تويتر»: «نور على نور».

وكانت برناوي، قالت الخميس الماضي، عبر «تويتر»، إن أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية، تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الأسبوع الماضي، انطلقت مهمة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تحمل اسم «أيه أكس 2» بمشاركة 4 رواد من بينهم رائدا الفضاء السعوديان، علي القرني، وباحثة الخلايا الجذعية ريانة برناوي، إلى محطة الفضاء الدولية، على متن صاروخ «فالكون 9» الحامل لمركبة «دراجون 2».

وفي 17 أبريل الماضي، وثق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مشهدا خلابا للمسجد الحرام والمدينة المنورة من الفضاء، مؤكدا أن الفيديو إهداء لبلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية.

وقال «النيادي» في فيديو نشره عبر «تويتر»: «بيت الله الحرام، مهبط الرسالة على صاحبها عليه الصلاة والتسليم (النبي محمد)، وكما ترون الحرم منير مثل بؤرة الضوء»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، في ذلك الوقت.

وفي وقت سابق، كشف رائد الفضاء السعودي علي القرني، عن البدء بتجربة الاستمطار الصناعي، وقال عبر «تويتر»، إن تجربة الاستمطار التي تساعد على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50% بدأت أمس الجمعة.

وأشار «القرني»، إلى أن الاستمطار قد يكون مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ باذن الله #نحو_الفضاء



The cloude seeding will help us to raise the artificial raining rate by 50%#KSA2Space pic.twitter.com/l5jQos2ViW