صور لـ7 دول عربية من الفضاء.. الرائد الإماراتي يتغنى بمصر وأهلها

حرص رواد الفضاء العرب الموجودين في الفضاء حاليا، على نشر صور لمختلف الدول العربية، ومنها الكويت وقطر والإمارات والبحرين ومصر وموريتانيا والسعودية، يأتي هذا النشر في ظل رحلة يقوم بها رائد فضاء إماراتي هو سلطان النيادي، واثنان سعوديان هما علي القرني وريانة بروناوي.

صور مكة من الفضاء

وكتبت رائدة الفضاء السعودية، ريانة بروناي، أثناء رحلتها للفضاء التي تستمر 10 أيام، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كبقعة ضوء في الفضاء، التقطت الصور والمقطع من الفضاء لـ مكة والمسجد الحرام»، «بعد ما خلصت تجاربي.. صادف مرورنا فوق مكة.. نور على نور».

صور للكويت من الفضاء

وغرد سلطان النيادي، أمس الاثنين، قائلا: «أشارككم هذه الصورة للكويت الحبيبة، وهي تعانق البحر بكل عزتها وتاريخها وأصالتها، كلما تأملتها أتذكر هذه الكلمات للوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد (عزة الكويت عزة للجميع)، القلب ينبض بحب (وطن النهار) وأهله».

موريتانيا من الفضاء

التقطت هذه الصورة لـ عين الصحراء أو قلب الريشات في موريتانيا وهو معلم جيولوجي يشهد على عجائب الطبيعة وأسرار كوكبنا.. ما أجمل طبيعتنا في العالم العربي.. وما أروع غناها وتنوعها. pic.twitter.com/uSSNDEGDAs — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 4, 2023

فيما نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مجموعة صور من الفضاء، عبر حسابه على موقع تويتر، قال إنها لـ«عين الصحراء أو قلب الريشات» شمال موريتانيا، وكتب حينها النيادي: «التقطت هذه الصورة لـ عين الصحراء أو قلب الريشات في موريتانيا، وهو معلم جيولوجي يشهد على عجائب الطبيعة وأسرار كوكبنا ما أجمل طبيعتنا في العالم العربي.. وما أروع غناها وتنوعها».

مصر من الفضاء

#مشاريع_مصر

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، فيديو لمصر من محطة الفضاء الدولية، معلقاً: "تحية إلى #مصر، تحية إلى أم الدنيا، وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء" pic.twitter.com/Lzj38yXziW — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) March 28, 2023

فيما قدم رائد الفضاء الإماراتى، على حسابه على موقع «تويتر»، التحية إلى مصر وشعبها، بالإضافة إلى نشره مقطع فيديو للقاهرة من الفضاء، وكتب على صفحته: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في حب مصر».

وتابع: «نحن على هذا الحب باقون، تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة، وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء».

صور لقطر والبحرين من الفضاء

ونشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، على حسابه في تويتر، منظرا يخطف الأنظار من الفضاء لدولتي البحرين وقطر، قائلا: «قلب الخليج.. ولؤلؤة الخليج، البحرين وقطر من الفضاء، أدام الله عليهم وعلى خليجنا الخير والعز وحفظ أمنهم وأمانهم».

صورة للإمارات من الفضاء

صورة تعكس إنجازاتنا على الأرض وفي الفضاء … دبي الفريدة والمتفردة بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي pic.twitter.com/o4mlcIJ6TI — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 3, 2023

ونشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة لمدينة دبي ليلًا من الفضاء، تُظهر أحد أشهر معالم الإمارة، وعلّق عبر «تويتر» قائلا: «حتى من خارج الكوكب.. دبي كوكبٌ آخر، وتسطع دبي بمدى لمعان يضاهي سطوع النجوم من هنا».