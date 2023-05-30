آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء.. تعليمات بالبت في الطلبات المستوفاة

وجّهت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة إزالة أية عقبات أمام اللجان الفنية التي تباشر أعمال الفحص والمعاينة والبت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 حيث تم توجيه الأحياء والمدن بمتابعة عمل اللجان الفنية والتواصل المستمر معها حتى تتمكن من أداء مهامها ومراجعة طلبات التصالح المقدمة وفق قانون التصالح الحالي والتأكد من استيفاء المواطن كل المستندات المطلوبة لتقنين الوضع.

التحقق من السلامة الإنشائية

ووفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فإن م مهام اللجان الفنية تتمثل في فحص الملف بعد الاضطلاع على تقرير الأمانة الفنية وإجراء معاينة للتأكد من مطابقة البيانات المقدمة للمخالفة الموجودة على أرض الواقع والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى المراد التصالح بشأنه.

إنجاز ملفات التصالح

كما تقوم اللجان الفنية بالبت في طلب التصالح سواء بالقبول أو الرفض، واحتساب قيمة التصالح على مخالفة البناء ولا تقل قيمة المتر في التصالح عن 50 جنيه للمتر المسطح، وفي حالة تعدد المخالفات يتم حساب قيمة التصالح لكل مخالفة على حدة.

وفى سياق متصل، تواصل محافظة القاهرة عقد اجتماعات بين نواب المحافظين ورؤساء الأحياء واللجان الفنية لمتابعة آخر المستجدات بشأن عمل تلك اللجان، ومعرفة العراقيل التي تواجه أعمالها من أجل حل أي مشكلات للإسراع في انجاز ملفات التصالح الحالية.

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المواطنين بسرعة تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح الخاصة بهم حتى تتمكن اللجان من القيام بدورها والبت في طلبات التصالح وانجازها، وعقدت نائب المحافظ اجتماع مع اللجان المختصة بالتصالح في حضورر ؤساءالأحياء والمختصين لبحث ملفات التصالح المعطلة وأبرز التحديات التي تواجههم خلال الفترة الراهنة من أجل معالجتها بشكل سريع.