عواصف ترابية تؤثر على الرؤية في جنوب سيناء

تشهد المنتجعات السياحية في محافظة جنوب سيناء، خاصة شرم الشيخ، دهب، نويبع وطابا، طقسًا معتدل معظم فترات النهار، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة في الهواء ونشاط لحركة الرياح.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح لـ«الوطن» إن حالة الطقس بالمحافظة اليوم الثلاثاء معتدلة على مدن خليج العقبة بالكامل، مشيرًا إلى وجود نشاط للرياح على مدن خليج السويس.

عواصف ترابية في الطور

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مدينة طور سيناء تشهد لليوم الرابع على التوالي طقسًا سيئًا، إذ تعرضت لنشاط مكثف لحركة الرياح أسفر عن هبوب عواصف ترابية مصحوبة برمال وأتربة تؤثر على الرؤية على الطرق الدولية.

وأضاف أن درجة الاستعداد مازالت مرفوعة لحين تحسن حالة الطقس بالمدن، مشيرًا إلى أن بعض المدن تعرضت لسقوط أمطار ولكن لم تتحول إلى سيول.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

في السياق، قال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، إن جبل موسى سجل درجة حرارة صباح اليوم الثلاثاء 11 درجة، وهي ممتازة بالنسبة للجبل الذي يستقبل يوميًا سياح من مختلف الجنسيات ويرتفع نحو 2250 مترًا فوق سطح البحر.

وتابع أن قمة جبل سانت كاترين الأعلى في مصر سجلت اليوم درجة حرارة 9 درجات، وجبل شومر ثاني أعلى قمة جبلية في جنوب سيناء درجة حرارة 10 درجات، أما مدينة سانت كاترين فقد سجلت درجة حرارة 15 درجة.