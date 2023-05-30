7 نصائح يجب اتباعها قبل شراء الذهب للاستثمار أو الزينة.. تعرف عليها

في ظل تذبذب أسعار الذهب بين يوم وآخر على الصعيد المحلي، يتطلع كثير من الراغبين في استثمار مدخراتهم بشراء المعدن الثمين، ما دعا التجار وشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إلى توجيه نصائح للمواطنين أكدت خلالها بأن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء، وإرجاء عمليات البيع إلا للضرورة القصوى.

نصائح يجب الالتزام بها عند شراء الذهب

وتستعرض «الوطن»، نصائح وجهها محمد عبدالجواد، أحد تجار الذهب بسوق الصاغة في الجيزة، للراغبين في استثمار مدخراتهم بشراء المعدن الأصفر وجاءت كالتالي:

- الحرص على معرفة تكلفة المصنعية في أكثر من محل قبل عملية الشراء.

- يفضل شراء الذهب عيار 21، لأنه يعتبر الأقل فيما يخص خسارة المصنعية عند البيع.

- يفضل عدم شراء الذهب الذي يضم الكثير من الفصوص، لتجنب التعرض للخسارة عند البيع.

- يجب الحرص على إثبات عدد الفصوص الموجودة بالمشغولات الذهبية في فاتورة الشراء.

- في حالة الشراء للاستثمار يفضل شراء الجنيه الذهب أو السبائك.

- التأكد من أن فواتير المحل مدون بها رقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية.

- عدم الاقبال على شراء الذهب المستعمل إلا في حالة وجود فاتورة.

تراجع أسعار الذهب عالميا

وفى نفس السياق تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات أمس، مدفوعة بتراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية، وحدوث انخفاض طفيف لسعر الأوقية عالميا، وذلك في ظل وجود ترقب عالمي، للاتفاق المبدئي حول رفع سقف الدين الأمريكي.