عاجل.. تراجع سعر الذهب في المحلات اليوم للمرة الثانية.. «اعرف عيار 21 وصل كام»

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 29-5-2023 في الصاغة، خلال تعاملات الظهيرة عن بداية التعاملات بقيمة 10 جنيهات لعيار 21، و12 جنيهًا لعيار 24، ويكون هذا التراجع الثاني له خلال هذا اليوم، إذ سبق وتراجع صباحًا عن ختام أمس بـ5 جنيهات، ليكون الانخفاض 15 جنيهًا لعيار 21، و17 جنيهًا لعيار 24.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الاثنين 29-5-2023 في الصاغة، بعد انخفاضه يمكن التعرف على أسعار الأعيرة بحسب شعبة الذهب في الغرف التجارية في السطور التالية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، الأكثر نقاءً بـ2674 جنيهًا بدلًا من 2686 جنيهًا صباحًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسعر جرام الذهب عيار 21 بـ2340 جنيهًا بدلًا من 2350 جنيهًا صباحًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بـ2006 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14بـ1560 جنيهًا، وعيار 12 بـ1337 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب، بـلغ سعره 18ألفا و720 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب عالميًا، بلغ سعر الأونصة بـ1945 دولارًا أمريكيًا.