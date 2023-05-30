«ذهب مصر»: 30 جنيها تراجعا في الأسعار بالأسواق المحلية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات الاثنين، مع انخفاض طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، مع تراقب الأسواق للاتفاق المبدئي حول رفع سقف الدين الأمريكي.

تراجع أسعار الذهب

قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية، في ختام تعاملات الاثنين، مقارنة بختام التداول مساء السبت الماضي، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول صباح أمس عند 2360 جنيها، وتراجع إلى 2320 جنيها.

واختتم تداولات أمس، عند مستوى 2330 جنيها، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات بالبورصة العالمية، وافتتحت التداولات عند 1946 دولارا، وارتفعت إلى 1947 دولارا، واختتمت التداولات عند 1943 دولارا.

أسعار الذهب

أضاف أن جرام الذهب عيار 24، يتداول عند سعر 2663 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر 1997 جنيها، بينما يبلغ سعر الجنيه الذهب 18640 جنيها.

ولفت «كامل»، إلى أن الأسواق المحلية تشهد حالة من الهدوء والاستقرار خلال الفترة الحالية، ما انعكس بالاستقرار على أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن أي تغير في العوامل المؤثرة في سعر الذهب، كالأسعار بالبورصة العالمية أو سعر صرف الدولار بالسوق المحلي، أو العرض والطلب، سيؤدي بالتبعية في تغير حركة الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض.