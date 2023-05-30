تراجع أسعار النفط عالميا.. والبرميل يسجل 72 دولارا

واصلت أسعار النفط تراجعها، بسبب عدم اليقين في السوق، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 72 دولارًا للبرميل الثلاثاء، عاكسة المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة، حيث ظلّ المستثمرون حذرون قبل تصويت الكونجرس على اتفاق مؤقت لسقف الديون الأمريكية واجتماع أوبك + في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

صفقة لرفع سقف الديون الأمريكية

وبحسب تريندينج إيكونومي، فإنّ بعض الجمهوريين أشاروا إلى أنّهم قد يعارضون صفقة لرفع سقف الديون الأمريكية، ما يبقي الأسواق في حالة تأهب مع اقتراب الموعد النهائي في 5 يونيو، ويستعد المستثمرون أيضًا لاجتماع أوبك + في 4 يونيو، بعد أن حذّر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، البائعين على المكشوف من الحذر من العواقب المحتملة الأسبوع الماضي.

إجراءات جديدة من أوبك +

وفي غضون ذلك، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأنّه لا يتوقع أي إجراءات جديدة من أوبك +، حيث نفذت المجموعة للتو تخفيضات الإنتاج هذا الشهر.

وفي مكان آخر، يتطلع المتداولون إلى قراءات مؤشر مديري المشتريات الصينيين لشهر مايو، لاكتساب نظرة ثاقبة على الصحة الاقتصادية لأكبر مستورد للخام في العالم.

تراجع إنتاج النفط

وبحسب أحدث الإحصائيات، فإنّ إنتاج النفط لأكبر الدول المنتجة شهد تراجعًا طفيفًا، إلا أنّه ظل في الحدود المؤهلة للخفض الطوعي الذي أعلنته بعض دول أوبك+، والذي بدأ مطلع مايو، حيث تراجع إنتاج معظم الدول الأفريقية داخل منظمة أوبك؛ وفي مقدمتها نيجيريا وليبيا والجزائر، بنسب متفاوتة، استباقًا لبدء تطبيق خفض الإنتاج الطوعي من جانب بعض دول تحالف أوبك+، والذي يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.