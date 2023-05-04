تراجع أسعار النفط عالميا اليوم.. والبرميل يسجل 68 دولارا

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 68 دولارًا للبرميل اليوم، لتصل خسائر الأسبوع إلى أكثر من 11%، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى، وقال إنّ توقعات التضخم لا تدعم خفض أسعار الفائدة، ما يغذي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطاقة، وفق ما نشره موقع تريندينج إيكونومي.

عودة المخاوف من انتشار العدوى في الفضاء المصرفي

وبحسب «تريندينج إيكونومي»، انخفض مؤشر النفط الأمريكي إلى 63.6 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل تعويض معظم الانخفاض، وتعرضت الأصول الخطرة أيضًا للضغط، مع عودة المخاوف من انتشار العدوى في الفضاء المصرفي الإقليمي للولايات المتحدة، بعد الأخبار التي تفيد بأنّ بنك باكويست كان يزن الخيارات الاستراتيجية، بما في ذلك البيع المحتمل.

1.7 مليون برميل مخزونات البنزين في الولايات المتحدة

علاوة على ذلك، أظهر أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة، أنّ مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قفزت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي بمقدار 1.743 مليون برميل، ما يشير إلى تراجع الطلب على البنزين، كما قفزت صادرات الخام الروسية مرة أخرى فوق 4 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، رغم تعهّد البلاد بخفض الإنتاج.