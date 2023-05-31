مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء

بشكل يومي تختلف مواقيت الصلوات الخمس، وذلك بفارق قد يصل إلى 20 دقيقة بين محافظة وأخرى، على مستوى الجمهورية، وذلك كما يوضح جدول الخاص بمواقيت الصلاة، الصادر عن الهيئة المصرية للمساحة، والتي تحرص يوميا على نشرها على موقعها الرسمي.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31-5-2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم في بعض محافظات الجمهورية الاربعاء 31 مايو 2023، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:53 مساء

موعد أذان العصر: 4:29 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:51 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:23 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:58 مساء

موعد أذان العصر: 3:37 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:59 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:26 صباحًا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساءً

أذان المغرب: 7:31 مساءً

أذان العشاء: 8:55 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:19 مساءً

أذان المغرب: 7:42 مساءً

أذان العشاء: 9:08 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:03 صباحًا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:30 مساءً

أذان المغرب: 7:52 مساءً

أذان العشاء: 9:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحًا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساءً

أذان المغرب: 7:37 مساءً

أذان العشاء: 9:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:12 مساءً

أذان المغرب: 7:36 مساءً

أذان العشاء: 9:02 مساءً