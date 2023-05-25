مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظات الجمهورية

تحرص الهيئة المصرية للمساحة، يوميا على إعلان مواعيد الصلاة في جميع المحافظات للوجه القبلي والبحري، نظرا لأنها مواقيت تختلف بين مكان وآخر ومحافظة وأخرى، لذا تقوم هيئة المساحة في الكشف عنها على موقعها الرسمي.

لذا تستعرض «الوطن»، مواقيت ومواعيد الصلاة اليوم الخميس 25-5-2023 وذلك بمختلف المدن والمحافظات مصر، وفقا لما كشفته عنه الهيئة المصرية للمساحة، على موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم في عدد من محافظات الجمهورية الخميس 25 مايو 2023، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساءً

أذان المغرب: 7:31 مساءً

أذان العشاء: 8:55 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:13 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:47 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:17 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:14 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:57 مساء

موعد أذان العصر: 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:53 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:25 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:08 مساءً

أذان المغرب: 7:26 مساءً

أذان العشاء: 8:49 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:19 مساءً

أذان المغرب: 7:26 مساءً

أذان العشاء: 9:02 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:06 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 مساء

أذان العصر: 4:29 مساءً

أذان المغرب: 7:45 مساءً

أذان العشاء: 9:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساءً

أذان المغرب: 7:31 مساءً

أذان العشاء: 8:56 مساءً.