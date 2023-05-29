مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 29-5-2023 في محافظات الجمهورية

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة، خلال موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة في جميع محافظات بجزئيها القبلي والبحري، ويأتي هذا نظرا لأهمية معرفة مواقيت الصلاة لجميع المسلمين، خاصة أنها تختلف من محافظة لأخرى، بقارق بين 5-8 دقائق وذلك وفقا للجدول اليومي لمواقيت الصلاة الذي تنشره هيئة المساحة.

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، مواقيت ومواعيد الصلاة اليوم الاثنين 29-5-2023 وذلك بعدد من المدن والمحافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم في عدد من محافظات الجمهورية الاثنين 29 مايو 2023، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:51 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:22 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:12 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:57 مساء

موعد أذان العصر: 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:08 مساءً

أذان المغرب: 7:31 مساءً

أذان العشاء: 8:55 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:19 مساءً

أذان المغرب: 7:41 مساءً

أذان العشاء: 9:08 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:04 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 مساء

أذان العصر: 4:29 مساءً

أذان المغرب: 7:51 مساءً

أذان العشاء: 9:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساءً

أذان المغرب: 7:36 مساءً

أذان العشاء: 9:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساءً

أذان المغرب: 7:36 مساءً

أذان العشاء: 9:01 مساءً