مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء

بقارق بين 5-8 دقائق، تختلف مواقيت الصلوات الخمس، في معظم محافظات الجمهورية، كما يوضح الجدول اليومي لمواقيت الصلاة في كل محافظة، التي تحرص الهيئة المصرية للمساحة على نشرها، حرصا من جانبها على تنبيه المسلمين فى جميع أنحاء الجمهورية، للمواقيت الدقيقة للصلاة في كل محافظة على حدة.

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض بوابة «الوطن»، مواعيد ومواقيت ومواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء، وذلك بعدد من المدن والمحافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم في بعض محافظات الجمهورية الثلاثاء 30 مايو 2023، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:50 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:22 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:58 مساء

موعد أذان العصر: 3:37 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:08 مساءً

أذان المغرب: 7:31 مساءً

أذان العشاء: 8:55 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:18 مساءً

أذان المغرب: 7:41 مساءً

أذان العشاء: 9:08 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:04 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 مساء

أذان العصر: 4:29 مساءً

أذان المغرب: 7:51 مساءً

أذان العشاء: 9:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحًا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساءً

أذان المغرب: 7:36 مساءً

أذان العشاء: 9:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساءً

أذان المغرب: 7:36 مساءً

أذان العشاء: 9:01 مساءً