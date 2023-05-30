مصرع شاب سقط من أعلى عقار في ظروف غامضة بمدينة السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط شاب من أعلى عقار ووفاته في مدينة السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «يسري عبدالحافظ.ع» في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.