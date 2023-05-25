مصرع شاب دهسته سيارة أثناء قيادته دراجة نارية في المقطم

لقى شاب مصرعه دهسا بعدما صدمته سيارة ميكروباص أثناء قيادته دراجته النارية في المقطم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى البنك الأهلي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وبيان إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم عمد، كما طلبت التحفظ على الدراجة النارية والسيارة وعرضهما علي لجنه فنية لفحصهما.

بلاغ بوصول جثة شاب دهسته سيارة

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم، إخطارا من مستشفى البنك الأهلي بوصول شاب جثة هامدة بإدعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب، يدعي حسام م في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم.

ضبط المتهم والسيارة المتسببة في الحادث

وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفى أثناء قيادته دراجته النارية في دائرة قسم الشرطة، صدمته سيارة ميكروباص ولقى مصرعه علي الفور، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والتحفظ على السيارة المتسببه في الواقعة تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.