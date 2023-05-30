نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني بالمحافظات 2023.. ظهرت بالمدارس

ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بكافة محافظات مصر، وفقاً لما أعلنته مديريات التربية والتعليم، والتي طالبت أولياء الأمور أو الطلاب الراغبين في معرفة النتيجة التوجه إلى المدرسة التابعين لها للحصول عليها، وذلك بعدما أنهوا امتحاناتهم منذ أيام، تبعها عمليات التصحيح والمراجعة وإعلان النتيجة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الثانى 2023 بالمحافظات وفقاً للإعلان الرسمي من قبل مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات.

حقيقة وجود رابط لنتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

وأكدت مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر عدم وجود رابط نتيجة الصف الاول الثانوى الترم الثانى 2023، والروابط تخصص للإعلان عن نتائج الشهادات، بينما صفوف النقل يمكن معرفتها من خلال المدارس فقط.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

ونظراً لعدم وجود رابط للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثانى 2023، فإن خطوات معرفتها تكون بالخطوات التالية:

- ذهاب الطالب أو ولي الأمر إلى المدرسة التابع لها.

- تقديم رقم الجلوس للحصول على النتيجة.

- الحصول على نتيجة مطبوعة توضح نجاح الطالب أو إذ كان راسب في مواد تحتاج إلى دور ثان.