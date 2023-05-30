رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية بعد هدوء حركة الأمواج

عادت شواطئ الإسكندرية، لرفع الرايات الخضراء مع أجواء صيفية رائعة، وسط تسجيل نسب إشغال منخفضة و هدوء ملحوظ لأمواج البحر على القطاع الشرقي، مع تسجيل درجة الحرارة 28 درجة مئوية، وذلك بعد أيام عاصفة بالأمواج ورفع الرايات الحمراء نتج عنها غرق 3 في نطاق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

وبحسب التقرير اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن نسب إشغال شواطئ الإسكندرية في القطاع الشرقي لم تتعدي 25%، وعن القطاع الغربي فمازالت ترفع الرايات الصفراء التحذيرية على بعض الشواطئ، بينما ترتفع الخضراء على شواطئ أخرى لاستقرار حالة البحر فيها بسبب انتشار الجزر أمامها كشواطئ البيطاش ما يقلل من شدة الأمواج.

حقوق وواجبات المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وأكدت مصايف الإسكندرية، رواد شواطئ الإسكندرية بعدم السماح لأحد على إجبارهم على دفع إكرامية، موضحة أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجاناً، ويمكنهم التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر أرقام الهواتف المعلقة بالشواطئ في حال حدوث ذلك.

وشددت الإدارة على عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة، والالتزام بالحفاظ على نظافة شواطئ الإسكندرية.