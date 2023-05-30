«شوجر دادي» يتصدر شباك التذاكر في دور العرض.. كم حجم إيراداته؟

حقق فيلم «شوجر دادي» إيردادت مرتفعة، واحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى، وحقق مايقرب من 239 ألف جنيه، أمس الأثنين بدور العرض، ويعتبر فيلم شوجر دادي متصدرا المركز الأول بين الأفلام المنافسة منذ طرحه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

منافسة فيلم «شوجر دادي» لـ الأفلام الأخري

وينافس فيلم شوجر دادي 8 أفلام أخرى في دور العرض، ولا يزال يحافظ على الصدارة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول علاقة الأب بأولاده في سن متقدم من العمر، ويدخل كل منهما في علاقة مع الأخر في إطار كوميدي.

أبطال فيلم شوجر دادي

وفيلم شوجر دادي من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة بيومي فؤاد وحمدي المرغني، ويجمع الفيلم الجديد في بطولته مجموعة من الفنانين من بينهم محمد محمود، تامر هجرس، مصطفى غريب، ميار الغيطي وفرح الزاهد، بجانب الراقصة جوهرة، ولم يكن ذلك التعاون الأول بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وسبق وحقق الثنائي نجاحا من خلال فيلم «ماما حامل».