تقارب المليون ونصف.. إيرادات «شوجر دادي» في السينمات خلال 4 أيام

يواصل فيلم شوجر دادي تصدر قائمة الإيرادات اليومية في السينمات المصرية لليوم الرابع على التوالي، ووصلت إيراداته عن أمس السبت، 297 ألف جنيه وهو ما يمثل تراجع بنسبة كبيرة عن إيرادات اليوم السابق الذي حقق فيه الفيلم 496 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ويصل إجمالي ما حققه فيلم شوجر دادي في السينمات خلال 4 أيام لـ مليون و418 ألف جنيه، حيث حقق في أول أيامه 243 ألف جنيه، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني لتصل لـ 382 ألف جنيه، ووصلت إلى أعلى معدل في اليوم الثالث بـ 496 ألف جنيه، قبل أن تتراجع في اليوم الرابع لـ 297 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم شوجر دادي

وتكرر الفنانة ليلى علوي التعاون مع صناع فيلمها الأخير «ماما حامل»، في فيلم «شوجر دادي» تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة بيومي فؤاد وحمدي المرغني، ويجمع الفيلم الجديد في بطولته مجموعة من الفنانين من بينهم محمد محمود، تامر هجرس، مصطفى غريب، ميار الغيطي وفرح الزاهد، بجانب الراقصة جوهرة.