ليلى علوي تتصدر الإيرادات بـ«شوجر دادي»

حظي فيلم شوجر دادي، بطولة الفنانة ليلى علوي، بإقبال جماهيري كبير، حيث يعرض في موسم أفلام صيف 2023، حيث احتل المركز الأول وبفارق كبير عن الأفلام المعروضة، والذي يتراوح عددها 9 أعمال دفعة واحدة، ما بين كوميدي، وأكشن واجتماعي.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم شوجر دادي، في دور العرض أمس، حيث حقق نحو 241 ألف جنيه في يوم واحد، ليحتل المركز الأول، فيما تجاوز إجمالي ما حققه نحو مليوني جنيه.

أبطال وصُناع فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد، وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد وحمدي المرغني، ويجمع الفيلم الجديد في بطولته مجموعة من الفنانين، بينهم محمد محمود، وتامر هجرس، ومصطفى غريب، وميار الغيطي وفرح الزاهد، بجانب الراقصة جوهرة.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب.