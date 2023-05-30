إدوارد: أستعد لعرض فيلم الميثاق.. وأقدم شخصية مختلفة ضمن أحداث مرعبة

يعود الفنان إدوارد مجددا للمشاركة في الأعمال السينمائية، بعد سنوات من الغياب عن الشاشة الكبيرة، من خلال عمل جديد يحمل اسم «الميثاق».

فيلم الميثاق

وقال الفنان إدوارد لـ«الوطن»، إنّه انتهى بالفعل من تصوير فيلم الميثاق، لكنه لا يعلم موعد عرضه بعد، مضيفا أنّه يحب السينما كثيرا، والفترة الماضية عاش انتعاشة درامية، لكنه يتمنى في الفترة المقبلة أن تحدث هذه الانتعاشة مجددا لكن في السينما.

وأوضح إدوارد أنّه سيقدم شخصية مختلفة وجديدة عليه في الفيلم، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا النوع من الأعمال.

آخر أعمال إدوارد

يذكر أنّ الفنان إدوارد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل حضرة العمدة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، منهم روبي ومحمود عبدالمغني ومحمد محمود عبدالعزيز وبسمة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، كما شارك في مسلسل مذكرات زوج إلى جانب عدد من الفنانين، منهم طارق لطفي وعائشة بن أحمد.