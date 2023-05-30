النائب إيهاب الطماوي: تجاوب الأحزاب مع دعوة الرئيس أساس نجاح الحوار الوطني

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن هناك أدوار عديدة تقوم بها مختلف الأحزاب السياسية، كما أنّ المادة الخامسة من الدستور المصري نصت على التعددية الحزبية والسياسية وذلك من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وبالتالي فإنه لابد من ترتيب أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنّ الدور الأهم للأحزاب السياسية يكمن في المساهمة في بناء الجمهورية الديموقراطية الحديثة، مؤكدا أنّ اختلاف الرؤى والأيدولوجيات يسهم في بناء ديموقراطية حديثة قوية تعتمد على الرأي والرأي الآخر.

أهمية مبدأ التعددية الحزبية

وأضاف الطماوي خلال حديثه لـ«الوطن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار في أكثر من مناسبة إلى أنّ الاختلاف لايفسد للوطن قضية، كما أننا على أتم الاستعداد لتلقي جميع الرؤى والأطروحات رغم اختلافها»، مشيرا إلى أنّ مبدأ التعددية الحزبية هو ترسيخ لفكرة جلوس كل الأحزاب السياسية على طاولة واحدة من أجل النقاش والاتفاق على أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة في سبيل التقارب المنشود لوجهات النظر، وذلك بهدف الانطلاق منها لآفاق جديدة من العمل الوطني، وبالتالي يجرى الاستفادة من جميع الآراء القابلة للتنفيذ وتكون في مصلحة الوطن والمواطن في إطار احترام الدستور.

وقال مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني إنّ تجاوب الأحزاب السياسية مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني رغم اختلاف مرجعيتها ورؤيتها هي حجر الأساس لنجاح تلك الجلسات.

تقديم رؤى وتصورات وأوراق عمل

وتابع: «شهدت الجلسات تقديم رؤى وتصورات وأوراق عمل لإدخال بعض التعديلات على قانون الأحزاب القائم، وتتبلور معظم تلك المقترحات حول مايتعلق بالدعم المالي للأحزاب، بالإضافة إلى زيادة اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب وإدخال العديد من التعديلات والتغييرات على اللوائح الداخلية بهدف تحقيق قواعد الديموقراطية بالإضافة إلى الحوكمة المالية والسياسية داخل الأحزاب المختلفة».