إصابة 14 شخصا في تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 14 شخصًا بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، في تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام قرية فوكه باي، بالكيلو 90، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق الدولي اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم، مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية الدولي، وجاءت الأسماء كالتالي: «شاكر فضل موافى 25 سنة من فوكه مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وجمال على عبد الحفيظ 35 سنة من أسيوط يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالوجه وتحت الملاحظة، وعلى عبدالله كامل 38 سنة من طنطا اشتباه كسر بالساعد الأيسر، واشتباه ما بعد الارتجاج تحت الملاحظة، ومحمود محمد نجاح 26 سنة من الجيزة اشتباه كسر بالساق الأيمن تحت الملاحظة، وامجد عبده أنور 22 سنة من الجيزة اشتباه كسر بالساعد الأيسر تحت الملاحظة، وشريف باسم البليهى 12 سنة من البحيرة يعاني من اشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وياسر ناصر عبد الحميد 61 سنة من مطروح يعاني من اشتباه كسر بالكتف الأيسر وتحت الملاحظة، واحمد محمد فتح الله 33 سنة من الجيزة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم تحت الملاحظة، والسعيد فرج المرسى 33 سنة من كفر الشيخ يعاني من اشتباه كسر بالأنف واشتباه نزيف بالبطن تحت الملاحظة، وإسلام محمد سعيد 16 سنة من البحيرة اشتباه نزيف بالمخ، واحمد مجدى شعبان 22 سنة من البحيرة واشتباه نزيف بالبطن، واشتباه كسر بالحوض وجار التحويل وصبري خميس عبد الفتاح 25 سنة من البحيرة واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ووائل سعد عبد المنعم 28 سنة من البحيرة يعاني من اشتباه كسر بالفخذ الأيسر كدمات بالقفص الصدري والجسم تحت الملاحظة، وعلى مصطفى شحاته 36 سنة من البحيرة يعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيسر تحت الملاحظة».

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية إلي موقع الحادث وجاري المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل بالواقعة.