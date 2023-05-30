سجل سعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا خلال بداية التعاملات، إذ أن جاء سعر الشراء بين 7.95 و8.24 جنيه، والأقل في المصرف المتحد والأعلى في أبوظبي الإسلامي، فيما أن سعر البيع من 8.23 إلى 8.26 جنيه، والأقل في بنوك مصر، والأهلي المصري، والتنمية الصناعية.

وعن الأعلى في البيع لسعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنوك المصرية، وهم ميد بنك والإمارات، دبي الوطني، وبنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وجاء سعر الريال السعودي في بنك البركة، 8.03 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، بـ 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، بـ8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.