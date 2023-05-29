شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 29-5-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، ويتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، والأقل سعرا في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية، والأعلى في مصرف أبوظبي الإسلامي، وسعر البيع يتراوح بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه.

والأقل في الشراء لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في البنوك المصرية، هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية، والأعلى البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء 30.83 جنيه والبيع بـ30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسعر الدولار في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، وللبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، الشراء بـ30.75 جنيه، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك القاھرة، بـ30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه الشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندریة، للشراء بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.