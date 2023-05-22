تفاصيل مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 بالمحافظات.. ينطلق يونيو المقبل

ينطلق مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 «بيع وإيجار»، يوم 10 يونيو المقبل، على 5 مراحل، وفق الجدول الذي أعلنته هيئة الأوقاف في 27 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، وتتوافر فيه ‎محلات تجارية وشقق سكنية وإدارية وجراجات وأراض بعمارات الهيئة بجميع المحافظات، مع وجود تسهيلات كبيرة في السداد، وتتوفر كافة التفاصيل والتأمين في كراسة الشروط المتوفرة في مقر الهيئة ومناطقها بالمحافظات وجميع فروع بنك القاهرة.

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023

وأكدت هيئة الأوقاف في إعلانها، أن مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 يتوفر به محلات تجارية وشقق سكنية وإدارية وجراجات وأراضي في المحافظات التالية: «القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد - السويس - التل الكبير - الشرقية - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا والقصير) - طنطا - المحلة - كفر الشيخ - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - المنيا - أسيوط - سوهاج - الوادي الجديد - قنا - الأقصر - أسوان».

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الأول

ويبدأ مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الأول يوم 10 يونيو في محافظات «القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد - السويس- التل الكبير- الشرقية - الفيوم - بني سويف»

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الثاني

ويجري مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الثاني يوم 17 يونيو، على شقق في محافظة البحر الأحمر «الغردقة وسفاجا والقصير».

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الثالث

ويجري مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الثالث يوم 12 يوليو، على شقق في محافظات ومدن «طنطا - المحلة - كفر الشيخ - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الدقهلية».

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الرابع

ويجري مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الرابع يوم 17 يوليو، على شقق في محافظات «المنيا - أسيوط - سوهاج - الوادي الجديد».

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الخامس

ويجري مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الخامس يوم 31 يوليو، على شقق في محافظات «قنا - الأقصر - أسوان».

كراسة شروط مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية أنه توجد تسهيلات كبيرة في السداد، وتعقد جلسات المزادات الساعة 12 ظهرا، وكافة التفاصيل والتأمين موضحة بكراسة الشروط المتوفرة في الموقع ومقر الهيئة ومناطقها بالمحافظات وجميع فروع بنك القاهرة، موضحة أنه يتم سداد تأمين جلسة المزاد وفقا للمبلغ المثبت قرين كل عنصر، ويتم سداد التأمين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا بمقر انعقاد جلسة المزاد بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر ناصية شارع عباس العقاد بمدينة نصر.