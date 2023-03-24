موعد حجز شقق الإسكان 2023.. اقرأ كراسة الشروط جيدا واتبع 9 خطوات

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب الحجزالإلكتروني عبر موقع بنك التعمير والإسكان، للوحدات السكنية بمشروعات «جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردن»، فى المواعيد التالية:

- يوم الأحد 26 مارس الجاري، من العاشرة صباحا، لحجز وحدات مشروع جنة السكني.

- يوم الثلاثاء 28 مارس، لحجز وحدات مشروع دار مصر.

- يوم الخميس‏ 30 مارس، لحجز وحدات مشروع سكن مصر.

- يوم الإثنين 3 أبريل المقبل، لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز.

- يوم الأربعاء 5 أبريل المقبل، لحجز وحدات مشروع الحصة العينية القطامية جاردنز.

مساحات وأماكن وحدات الإسكان 2023

أشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الى أن مشروع جنة، يشمل 10872 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و161م2، بـ6 مدن جديدة «6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة – ملوى الجديدة – المنصورة الجديدة».

وسيتم طرح 512 وحدة سكنية بمشروع دار مصر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة « 15 مايو – العبور – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة».

وتطرح 8660 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، بمساحات تتراوح بين 106 و133م2، بـ11 مدينة جديدة «أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – الشروق – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – ناصر “غرب أسيوط” – العلمين الجديدة».

خطوات حجز شقق الإسكان 2023

كشفت وزارة الإسكان، أن حجز شقق سكن مشروعات «جنة - دار مصر - سكن مصر» من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ومن ثم استكمال خطوات الحجز كالتالى:

- اختيار «تسجيل مستخدم جديد» وتسجيل البيانات المطلوبة.

- تسجيل البيانات الأساسية التي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول».

- تحديد كلمة المرور الخاصة بك.

- الضغط على اختيار «تسجيل».

- اختيار «أرغب في التقدم».

- «استخراج رقم الاستمارة».

- ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء يتم اختيار «تأكيد» يظهر رقم الاستمارة على الشاشة.

- اختيار الوحدة السكنية بمشروع «جنة - دار مصر - سكن مصر»، ثم الضغط على «تم».

طريقة الحجز عبر موقع بنك التعمير والإسكان

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 9 خطوات لحجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير والإسكان بمشروعات «جنة - دار مصر - سكن مصر» كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك الإسكان والتعمير.

- اختيار خدمات إسكانية، ثم حجزرالوحدات السكنية.

- قم إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

- تسجيل كل البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

- قبل الحجز، اطّلع جيدًا على المشروعات السكنية المتوفرة، مع قراءة كراسة الشروط الخاصة بمشروع: «جنة - دار مصر - سكن مصر».

- اختر المشروع المراد الحجز به.

- قم بسداد مقدم جدية الحجز.

- اتبع الخطوات المتبقية لإتمام الحجز الإلكتروني.

- بعد إتمام جميع الخطوات تصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

وأكدت وزارة الإسكان، أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «جنة - دار مصر - سكن مصر»، سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني عبر موقع بنك التعمير والإسكان.