«الطاقة الذرية» تنظم دورة تدريبية حول مواجهة آفات النخيل والتمور

انطلقت فاعليات الدورة التدريبية للهيئة العربية للطاقة الذرية عن استخدام الإشعاع وبرامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية بالقاهرة، وافتتحها الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور يحيي شخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنسق العلمي للدورة والدكتورة هداية الله سالم المنسق الوطني للدورة التدريبية.

مصر أكبر منتج للتمور في العالم

شارك في الافتتاح الدكتورة سحر اسماعيل رئيس مركز تكنولوجيا الاشعاع، ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تم إنتاج 9.8 مليون طن من التمور في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وتعد مصر أكبر منتج للتمور في العالم، حيث أنتجت 1.7 مليون طن من التمور في عام 2021 وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بـ 1.6 مليون طن من التمور، تليها إيران بـ 1.3 مليون طن.

برامج المكافحة المتكاملة

وقال الدكتور يحيي شخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية بأن أهمية الدورة التدريبية تظهر في تناولها لدور استخدام الإشعاع وبرامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور والتي باتت تهدد البيئة والاقتصاد بالدول العربية ومن أخطرها سوسة النخيل الحمراء التي بدأت في الظهور بجنوب آسيا والأخذة في الانتشار بسرعة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط وبعض الدول العربية، وتتسبب هذه الآفة في أضرار واسعة النطاق في النخيل وكذلك إنتاج التمور وستشمل الدورة جزء خاص عن سوسة النخيل الحمراء وطرق الكشف المبكر عنها والطرق الحديثة للمكافحة.

وأوضحت الدكتورة هداية الله سالم المنسق الوطني للدورة التدريبية، بأن الدورة تناقش عدة محاور وتشمل استراتيجية مصر في زراعة النخيل وأجود أصناف التمور للمنافسة بالأسواق العالمية، والإدارة الفنية لمكافحة الآفات التي تصيب النخيل، والاستراتيجيات العلمية والتطبيقية للوقاية من ومكافحة سوسة النخيل، واستخدام الإشعاع والزيوت الطيارة لمكافحة آفات التمور المخزونة، وستشمل الدورة زيارة وحدة التشعيع الجامي بموقع الهيئة بمدينة نصر بالإضافة إلى زيارة لأحدى مزارع النخيل للتعرف على طرق الوقاية والمكافحة.

تدريب الكوادر البشرية

وأكد الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن هذه الدورة تأتي في إطار أنشطة التعاون الدولي مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بهدف تدريب الكوادر البشرية بالدول العربية وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومنها مجال الزراعة والأمن الغذائي، وهو من أحد أهم الموضوعات الاستراتيجية التي تهم الدول العربية.

ولفت الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، إلى أن هذه الدورة المتخصصة تتيح الفرصة للأشقاء العرب للتعرف على المشاكل الهامة التي تواجه زراعة النخيل وإنتاج التمور والتي لها تأثير كبير على البعد الاقتصادي وهي الآفات والتعرف على كيفية مكافحتها باستخدام الإشعاع وبرامج المكافحة المتكاملة.

ويشارك في الدورة لفيف من العلماء من الدول العربية وممثلين من وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء بمصر.