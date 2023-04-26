الطاقة الذرية تشارك في المؤتمر الدولي للمستحضرات الصيدلانية المشعة بفيينا

شارك الدكتور تامر صقر أستاذ الكيمياء الصيدلية الإشعاعية، بهيئة الطاقة الذرية، في المؤتمر الدولي للتوجهات الدوائية للمستحضرات الصيدلانية المشعة والذي عقد بفيينا.

إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان إلى أن المؤتمر استعرض كل ما هو جديد في مجال إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية وتحويلها لمستحضرات صيدلانية مشعة للتشخيص والعلاج، حيث شارك ما يقرب من 550 باحثا من 90 دولة.

وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة مثل إنتاج نظير الموليبدينيوم-99 وسبل توفير نظير التكنسيوم-99م وإنتاج المولدات المشعة الطبية بأنواعها المختلفة وإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة التشخيصية المبنية على مشعات البوزيترون ومشعات جاما وإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة العلاجية المبنية على مشعات الفا ومشعات بيتا،

المنشآت النووية الداعمة لإنتاج النظائر

وتطرق المؤتمر للشراكات الدولية الناجحة لدعم قطاع الطب النووي بالمستحضرات الصيدلانية المشعة وتطوير قطاع الصناعة والتعليم الصيدلي المستمر في القطاع النووي، كما ناقش المؤتمر أهم نقاط إنشاء المنشآت النووية الداعمة لإنتاج النظائر والمستحضرات الصيدلانية المشعة وكيفية دعم شباب الباحثين في قطاع الصيدلة النووية.

ومن أهم المشاركات في المؤتمر عرض التجربة الروسية لدعم قطاع الصيدلانيات المشعة في روسيا من منظور الإنتاج والصناعة والتعليم المستمر، وكذلك مشاركة مركز تريومف بكندا وعرض خبراته في مجال تحويل الأبحاث العلمية لمستحضرات صيدلانية مشعة للإنتاج التجاري الطبي.

استهداف الأورام السرطانية بمستحضرات صيدلانية مشعة

وتم دعوة الدكتور تامر صقر لعرض بحثه العلمي عن استهداف الأورام السرطانية بمستحضرات صيدلانية مشعة مصنعة بتقنية النانوتكنولوجي حيث يتم صياغة شكل دوائي في صورة نانوية ومحضرة بتقنية التشعيع الجامي والمزينة بمواد موجهة لاستهداف الخلايا السرطانية والقادرة على حمل نظيري الجاليوم-68 واللوتيتيوم-177 وذلك لاستهداف الأورام بفاعلية ودقة عالية وتقليل التأثيرات الجانبية الدوائية وذلك للتشخيص والعلاج.

إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة تسعى دائماً لإشراك الكوادر المتميزة بالمؤتمرات الدولية لعرض الأبحاث الحديثة في المجالات المختلفة وبينها مشاركة الدكتور تامر صقر بهذا المؤتمر الدولي الهام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا والذي يختص بمجال إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية وتحويلها لمستحضرات صيدلانية مشعة للتشخيص والعلاج وهو أحد المجالات التي تشارك فيها هيئة الطاقة الذرية بإنتاج النظائر المشعة من مفاعل مصر البحثي الثاني ومصنع إنتاج النظائر.

بناء الاجيال الجديدة بهيئة الطاقة الذرية

وأكد الدكتور شريف الجوهري المستشار الاعلامي للهيئة بأن الهيئة تواصل جهودها لمشاركة جيل شباب العلماء بالهيئة في الأنشطة الدولية المختلفة لزيادة الاحتكاك الدولي وبناء الاجيال الجديدة بهيئة الطاقة الذرية خاصة في المجالات التي تهم المجتمع المصري وهو إنتاج النظائر المشعة لتشخيص وعلاج الأورام.