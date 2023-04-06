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مسؤول بـ«البحوث الزراعية»: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور

كتب:

هاجر عمر
10:18 ص | الخميس 06 أبريل 2023
الدكتورة رباب وحيد الدين رئيس قسم نقل التكنولوجيا بمعمل النخيل

الدكتورة رباب وحيد الدين رئيس قسم نقل التكنولوجيا بمعمل النخيل

قالت الدكتورة رباب وحيد الدين رئيس قسم نقل التكنولوجيا بمعمل النخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، إن التمور تحولت إلى مصدر للعديد من الصناعات، كاشفة أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج التمور.

وأضافت «وحيد الدين»، في حوار على قناة النيل للأخبار، أن مصر تنتج ما يقرب من 18% من الإنتاج العالمي للتمور، و24% من الإنتاج العربي، والدولة رقم 12 على مستوى العالم في تصدير التمور، رغم كون مصر الدولة الأولى في الإنتاج على مستوى العالم.

2.5 مليون نخلة بتوشكى وشرق العوينات 

وأشارت رئيس قسم نقل التكنولوجيا بمعمل النخيل، إلى أن مصر تقوم بالعديد من الجهود لزيادة الجودة التسويقية العالية لإنتاج التمور بهدف زيادة صادرات مصر من التمور، مشيدة بقرارات القيادة السياسية التي تضمنت زراعة أكبر مزرعة على مستوى العالم تضم 2.5 مليون نخلة، سيتم زراعتها بتوشكى وشرق العوينات.

أفخر وأجود أنواع التمور بمزرعة الـ 2.5 مليون نخلة بمصر 

واكدت أن المزرعة المنوط زراعتها بالتمور ستضمن أفخر وأفضل الأنواع ذات القيمة التسويقية والجودة العالية، وهو ما ينبئ بمستقبل مزدهر لصناعة التمور بمصر وتصديرها.

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