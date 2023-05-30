الذهب يهبط 500 جنيه في 30 يوما.. والشعبة تنصح: الوقت مناسب للشراء

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية، بعد وصولها إلى أعلى مستوى تاريخي في نهاية أبريل الماضي، وسجل الذهب عيار 21 وقتها نحو 2800 جنيه، ليتراجع اليوم ويسجل نحو 2330 جنيها بخسارة وصلت إلى 500 جنيه في الجرام.

وبحسب ناجي فرج، عضو شعبة الذهب، فإنّ أسباب ارتفاع الذهب ترجع إلى الإقبال الشديد من المواطنين على الشراء، في ظل اعتقاد صحيح أنّ الذهب هو مخزن للقيمة، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم الرهيبة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

سعر جرام الذهب

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أنّ الأسعار في الوقت الحالي تراجعت وأصبحت اقرب أسعار الذهب عالميا، مشيرا إلى أنّ الوقت الحالي هو وقت الشراء، الانسب، فالذهب هو أفضل الطرق لحفظ قيمة الأموال، والأسواق المحلية تشهد حالة من الهدوء والاستقرار خلال الفترة الحالية، ما انعكس بالاستقرار على أسعار الذهب، كما أنّ أي تغيّر في العوامل المؤثرة في سعر الذهب، كالأسعار بالبورصة العالمية أو سعر صرف الدولار بالسوق المحلي، أو العرض والطلب سيؤدي بالتبعية في تغير حركة الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم، استقرارا في الأسواق بعد تراجعها أمس نحو 30 جنيه تقريبا، وسجل الذهب عيار 21 نحو 2325 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التداولات عند 1.946 ألف دولار، وارتفعت إلى 1.947 ألف دولار، واختتمت التداولات عند 1.943 ألف دولار.

وأضاف أنّ جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.663 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر 1.997 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب 18.640 ألف جنيه.