ضبط شحنة مخدرات بـ600 ألف جنيه في قنا

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالمشاركة مع مديرية أمن قنا عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بمسكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 100 كيلوجرام – كمية لبذور نبات الخشخاش المخدر أفيون وزنت 1.500 كيلو جرام – 2 خزينة بندقية آلية – دراجة نارية دون لوحات معدنية - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) .

كما تمّ ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 64 كيلوجراما – كمية من بذور نبات القنب المخدر وزنت 5 كيلوجرامات – كمية من مخدر الحشيش– 7 خزائن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ610 آلاف جنيه.