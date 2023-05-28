السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك لاتجارهم بالمواد المخدرة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

أحداث الواقعة وضبط المتهمين

تعود أحداث الواقعة ليوليو من العام الماضي 2022، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهمين المدعو «ي.ع» عامل والمدعو «ص.خ» عامل بتهمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار حيث ضبطا بحوزتهما مخدر الهيروين والحشيش مع إحراز سلاح أبيض «سكين»، بعد ثبوت صحة المعلومات الواردة بوجود نشاط إجرامي لهما بدائرة المركز لمركز شرطة المراغة فتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وجرى إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 6 سنوات لكلا منهما.