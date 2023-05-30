حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 33 قطعة سلاح ناري

- ضبط 33 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 13 بندقية آلية، و9 خرطوش، و11 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 25 متهما، لعدد 15 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 627 حكما قضائيا متنوعا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.